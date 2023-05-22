МНЕНИЕ | Почему русские в Эстонии держат язык за зубами?

В наши неспокойные времена многие эстонские русские приняли для себя решение держать язык за зубами. Особенно, если не согласны с политикой, которую проводит их страна. Оно и понятно — несмотря на свободу слова, есть темы, к которым власти и общественность относятся крайне болезненно, т.к. они напрямую затрагивают ценности, заложенные в основу государственности, угрожая будущему страны. При этом, поддерживая, к примеру, действия России в Украине, очень часто люди до конца сами не осознают, к чему это может привести в Эстонии.

Когда эмоции кипят, то мыслить рационально трудно. Особенно, если эмоции подпитываются умелой пропагандой со стороны страны, которую многие долгие годы считали родной и близкой. Толком объяснить причины вторжения России в Украину до сих пор не смогло даже российское руководство. Лозунгов звучит много, но все обоснования сводятся к расплывчатой формулировке, что якобы этого требовали „национальные интересы“. Поскольку военные действия в Украине в реальности не отодвинули, а приблизили считающийся в России враждебным блок НАТО к её границам (за счёт присоединения к альянсу Финляндии и потенциально Швеции), то нынешние бои на украинской земле вообще теряют смысл. Впрочем, если идея войны заключалась в том, чтобы „отомстить“ кому-то за причинённые за минувшие с момента развала СССР годы „обиды“, то всё более или менее становится на свои места. Но тогда сразу возникает вопрос — кого будут „наказывать“ следующим?