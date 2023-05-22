МНЕНИЕ | Почему русские в Эстонии держат язык за зубами?(12)
Проблемы серых паспортов, перевода образования на эстонский язык и сохранения исторической памяти решаемы, если заниматься ими всерьез, не давая паразитировать на них некоторым общественным и политическим деятелям, отмечает публицист Дмитрий Иванов.
В наши неспокойные времена многие эстонские русские приняли для себя решение держать язык за зубами. Особенно, если не согласны с политикой, которую проводит их страна. Оно и понятно — несмотря на свободу слова, есть темы, к которым власти и общественность относятся крайне болезненно, т.к. они напрямую затрагивают ценности, заложенные в основу государственности, угрожая будущему страны. При этом, поддерживая, к примеру, действия России в Украине, очень часто люди до конца сами не осознают, к чему это может привести в Эстонии.