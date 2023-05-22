ВИДЕО | Финский хоккеист признался, что влюблен в премьер-министра Финляндии

В то время как хоккеисты сборной Финляндии в основном называли известных мировых звезд, таких как Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопес или Сальма Хайек, 24-летний Матинпало назвал имя финского премьер-министра Санны Марин.

Ilta-Sanomat спросила Матинпало, почему такой необычный ответ?

„Санна была горячей темой для разговоров в раздевалке нашего клуба (“Эссет“, г. Порин — прим. ред.), когда вокруг нее ходило много слухов“, — ответил хоккеист.

Вы следите за политикой? „Немного. Время от времени какие-то новости читаю“, — признался Матинпало.

Вы выбрали Санну Марин из-за политики? „Я выбрал из-за любви. Политика здесь ни при чем“, — добавил финн.

Матинпало набрал одно результативное очко в пяти матчах текущего чемпионата мира. Он играет в четвертой финной пятерке.

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