ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Венгрия проиграла буллиты и вместе со Словенией вылетела из элитного дивизиона

Канада проиграла Норвегии (2:3 Б), Швеция была сильнее Дании (4:1), Казахстан выиграл у Словении (4:3).

На чемпионате мира по хоккею сборная Австрии в серии послематчевых буллитов обыграла сборную Венгрии и сохранила прописку в элитном дивизионе. Венгры вместе со словенцами вылетели рангом ниже.

Группа А (Тампере)

Дания – Швеция 1:4

Австрия – Венгрия 4:3 (в серии буллитов)

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Канада – Норвегия 2:3 (по буллитам)

Сборная Норвегии вышла вперед на 10-й минуте. Шайбу забросил Андреас Мартинсен. В начале второго периода Сондре Ольден удвоил преимущество сборной Норвегии. Сборная Канады благодаря Милану Лучичу смогла одну шайбу отквитать, а за несколько секунд до окончания матча, Лоусон Круз перевел встречу в овертайм. В серии буллитов точнее оказались норвежцы.

Норвежцы во второй раз в истории победили канадскую команду. В первый раз это произошло на ЧМ-2000 в России, когда Норвегия обыграла Канаду со счетом 4:3.

Казахстан – Словения 4:3

Сборная Словении вышла вперед уже на второй минуте. Шайбу забросил Анже Куралт. Под занавес первого периода Казахстану удалось сравнять счет, отличился Никита Михайлис. В начале второго периода Куралт оформил дубль и снова вывел словенцев вперед.

Казахстану вновь удалось сравнять под занавес периода, отличился Батырлан Муратов. В третьем периоде Ян Дрозг снова вывел Словению вперёд, но в середине периода Евгений Рымарев снова счет сравнял. В конце матча Михаил Мухаметов поставил точку в матче и принес Казахстану победу.

Турнирная таблица группы В:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.