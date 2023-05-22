СЕЙЧАС | ЧМ по хоккею 2023: Кто составит компанию Словении и вылетит из элитного дивизиона?
В понедельник на мировом первенстве по хоккею станет известно, кто составит компанию Словении и вылетит из элитного дивизиона - Австрия или Венгрия.
Сборная Канады сыграет с Норвегией, Швеция – с Данией, Казахстан будет противостоять Словении.
У Венгрии - 2 очка за победу над Францией (3:2 ОТ), а у Австрии - одно очко за поражение в овертвйме от тех же французов (1:2).
Победа Австрии или Венгрии гарантирует ей прописку в элитном обществе на будущий сезон.
Дания стоит пятой (8 очков в пяти матчах) и еще может потеснить Германию (9 очков в шести играх) с топ-4, но для этого надо выигрывать два последних матча - у шведов и финнов (немцам в заключительном туре играть с не имеющими турнирных задач французами).
Швеция (14 очков) ведет спор с США (18) за первое место в группе А, и победа над южными соседями сократит ее отставание от лидера до минимума.
Группа А (Тампере)
Дания – Швеция 1:4
Австрия – Венгрия 20:20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Канада – Норвегия 2:3 (по буллитам)
Сборная Норвегии вышла вперед на 10-й минуте. Шайбу забросил Андреас Мартинсен. В начале второго периода Сондре Ольден удвоил преимущество сборной Норвегии. Сборная Канады благодаря Милану Лучичу смогла одну шайбу отквитать, а за несколько секунд до окончания матча, Лоусон Круз перевел встречу в овертайм. В серии буллитов точнее оказались норвежцы.
Норвежцы во второй раз в истории победили канадскую команду. В первый раз это произошло на ЧМ-2000 в России, когда Норвегия обыграла Канаду со счетом 4:3.
Казахстан – Словения 20:20
Турнирная таблица группы В:
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