СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Кто составит компанию Словении и вылетит из элитного дивизиона?

Сборная Канады сыграет с Норвегией, Швеция – с Данией, Казахстан будет противостоять Словении.

У Венгрии - 2 очка за победу над Францией (3:2 ОТ), а у Австрии - одно очко за поражение в овертвйме от тех же французов (1:2).

Победа Австрии или Венгрии гарантирует ей прописку в элитном обществе на будущий сезон.

Дания стоит пятой (8 очков в пяти матчах) и еще может потеснить Германию (9 очков в шести играх) с топ-4, но для этого надо выигрывать два последних матча - у шведов и финнов (немцам в заключительном туре играть с не имеющими турнирных задач французами).

Швеция (14 очков) ведет спор с США (18) за первое место в группе А, и победа над южными соседями сократит ее отставание от лидера до минимума.

Группа А (Тампере)

Дания – Швеция 16:20

Австрия – Венгрия 20:20

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Канада – Норвегия 16:20

Казахстан – Словения 20:20

Турнирная таблица группы В:

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