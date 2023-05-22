ВИДЕО | Канадец наступил коньком на ногу швейцарца и дисквалифицирован до конца ЧМ

Эпизод случился во втором периоде в ходе единоборства хоккеистов у борта: канадец Джозеф Велено наступил Нино Нидеррайтеру лезвием своего конька в район голеностопа ноги швейцарца.

Момент на этом не завершился, поскольку хоккеисты продолжили толкаться у ворот. В итоге Нидеррайтер локтем отмахнулся по лицу Велено, за что получил арбитры выписали швейцарскому нападающему две минуты за грубость.

После матча Нидеррайтер заметил: „Думаю, что судьи в целом не очень хорошо поработали. Надеюсь, что они станут лучше. Мы понимаем, что им тяжело, потому что все происходит очень быстро, но они могли бы увидеть чуть больше“.

„Коньки очень острые. Если наступить кому-то на ногу, можно нанести серьезное повреждение. Таким действиям не место в хоккее. Надеюсь, что ИИХФ предпримет меры и вынесет наказание. Сейчас дело за ними. Они должны что-то сделать. Судьи тоже могли сработать лучше“, — цитируют швейцарца российские СМИ со ссылкой на чешский iSport.cz.

По итогам матча Канада — Швейцария (2:3) „кленовые листья“ набрали 6 минут штрафа, швейцарцы — 4 минуты.

На следующий день Дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрел инцидент между Велено и Нидеррайтером и дисквалифицировал канадского нападающего на пять матчей за „опасную игру“.

Канадцам на этом ЧМ осталось провести от двух до четырех матчей (если пройдут дальше четвертьфинала). Таким образом, Велено не поможет команде до конца турнира.

На ЧМ-2023 Велено набрал 5 (2+3) очков в пяти матчах. Нападающий „Детройта“ занимает второе место по результативности в составе „Кленовых листьев“.

Швейцарцы нанесли канадцам первое поражение в турнире и продлили свою победную серию до пяти матчей. С 15 очками Швейцария лидирует в группе В, у Канады — 11 очков и третье место. Обе команды досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2023.

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