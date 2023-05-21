ФОТО | „Левадия“ потеряла очки в Тарту, позволив „Флоре“ возглавить турнирную таблицу

„Левадия“ создала несколько хороших моментов на первых минутах, но подвела реализация. На девятой минуте „Левадия“ благодаря голу Никиты Васильева вышла вперед. Спустя 10 минут „Таммека“ смогла сравнять счет. Эйтор Душ Сантуш отправил мяч в собственные ворота. На 32-й минуте Кевин Андерсон вывел гостей вперед. На 67-й минуте вышедший на замену Расмус Пеэтсон сравнял счет в матче, но на большее „Левадии“ не хватило.

Таллиннская „Флора“ обыграла клуб „Харью“ из Лаагри в пятницу, а „Левадия“ сыграла вничью с „Таммекой“. „Флора“ продолжает лидировать в Высшей лиге чемпионата Эстонии, опережая „Левадию“ на два очка.

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