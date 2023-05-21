В давке на футбольном матче в Сальвадоре погибли 12 человек

Трагедия произошла в начале игры плей-офф между командами „Альянса“ и ФАС. Фанаты прорвались через закрытые ворота на арену, началась давка. Пострадавших выносили на поле, пишет РБК.



„Предварительно, у нас 12 жертв, девять из которых находятся здесь, на стадионе, и еще трое, о которых нам сообщили, находятся в разных больницах“, — заявил журналистам глава Национальной гражданской полиции (PNC) Маурисио Арриаса.



Представитель службы спасения Карлос Фуэнтес сообщил, что помощь была оказана более чем 500 болельщикам, более ста были госпитализированы, состояние некоторых из них было тяжелым, пишет AP.



Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил в Twitter, что будет проведено тщательное расследование. „Будет расследование в отношении всех: команд, менеджеров, стадиона, касс, лиги, федерации и т. д. Кто бы ни был виновником, он не останется безнаказанным“, — написал Букеле.

