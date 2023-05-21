В Нарве ночью сгорела машина. Пострадала и соседняя

„Жутко испугалась, такой хлопок сильный был, похожий на взрыв, приблизительно в 1:40 ночи“, - пишет свидетель произошедшего в комментариях к выложенному фото пострадавшей машины.

Кроме сгоревшей машины, огонь повредил также автомобиль Renault, который был припаркован рядом. Его владелец переживает за то, кто будет компенсировать ремонт.

В полиции рассказали, что в 01:33 в центр спасения поступило сообщение о том, что во дворе дома на Таллиннском шоссе в Нарве горит автомобиль Volkswagen. „На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина, личность которого пока не установлена, поджег автомобиль и скрылся, - рассказала представитель полиции Барбара Личтфелдт. - Полиция начала расследование инцидента“.

По словам участников группы „Моя Нарва“, это уже не первый поджог машины на Таллиннском шоссе за последнее время.