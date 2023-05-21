Байден объявил о новом пакете военной помощи США Украине

Как сообщается на сайте Пентагона, новые поставки будут включать в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов TOW, переносные ракетные комплексы (ППРК) Javelin и AT-4, бронированные медицинские машины, мостовые системы, грузовики для транспортировки тяжелой техники, тепловизоры, а также запчасти и полевое оборудование, сообщает DW.com.

Вооружение будет передано Украине из собственных запасов американского Минобороны. „США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности“, - подчеркнули в военном ведомстве США.

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