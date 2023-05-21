ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: США обновила рекорд ЧМ-2023, а Швейцария - победитель группы В

Сборная Словакии победила Словению (1:0), США одержали победу над Францией (9:0), Швейцария обыграла Чехию (4:2).

Группа А (Тампере)

Германия – Венгрия 7:2

В группе В немцы ведут заочное соперничество с Данией за место в плей-офф, поэтому им нельзя было терять очков против Венгрии. И Германия добилась крупной победы — 7:2.

США – Франция 9:0

В первом периоде французы пропустили трижды, и в перерыве заменили вратаря. Но это не помогло. 9:0 - рекордный разгром на ЧМ-2023. Ранее по 7:0 имели победы Швейцария (над Словенией) и Латвия (над Казахстаном). В итоге составе американцев три шайбы забросил Готье, две - О'Коннор.

Это самая крупная победа на нынешнем турнире.

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Словения – Словакия 0:1

В матче против словенцев единственный гол словаков был забит на 15-й секунде второго периода — его автором стал Паник.

Это поражение стало роковым для Словении - команда проиграла в основное время 6 матчей и за тур до конца выбыла в первый дивизион, откуда пришла в элиту сезоном ранее.

Чехия – Швейцария 2:4

В группе В серию из шести побед имеет Швейцария, которая в споре за лидерство переиграла Чехию - 4:2. С 18 очками альпийцы гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе, на второе претендуют Чехия (13 очков) и Канада (11).

Турнирная таблица группы В:

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