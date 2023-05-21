СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Германия и Словакия в погоне за местом в плей-офф

Сборная Словакии сыграет со Словенией, США – с Францией, Швейцария будет противостоять Чехии.

Группа А (Тампере)

Германия – Венгрия 16:20

Немцы ведут заочное соперничество с Данией за место в плей-офф, поэтому им нельзя терять очки против Венгрии. Сейчас Германия отстает от Дании на 2 очка (6 против 8), но имеет более легкий календарь оставшихся игр. Немцам осталось сыграть с Венгрией и Францией, датчанам - со шведами и финнами.

США – Франция 20:20

Теоретические шансы на плей-офф сохраняет еще и Франция (4 очка). Они уже сегодня могут исчезнуть, если французы проиграют американцам. Сборная США имеет серию из пяти побед подряд и является лидером группы.

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

В группе В участниками четвертьфинала досрочно стали Швейцария (15 очков), Чехия (13) и Канада (11). Последнюю путевку оспаривают Латвия (11) и Словакия (5).

Чтобы попасть в плей-офф, латвийской сборной достаточно набрать одно очко в последний день предварительного этапа в матче против Швейцарии.

Задача словаков - более сложная. Им требуется побеждать в основное время Словению и Норвегию, и потом надеяться на то, что Латвия не наберет очков со швейцарцами. Если в итоге у Латвии и Словакии будет по 11 очков, то хозяева окажутся ниже по итогам личной встречи (1:2).

Словения – Словакия 16:20

Чехия – Швейцария 20:20

Турнирная таблица группы В:

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