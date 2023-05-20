ВИДЕО | Ми-ми-мишность зашкаливает! Три медвежонка резвятся у ручья в эстонском лесу

Медведица привела своих медвежат на утреннюю прогулку, во время которой они оказались перед камерой. По их размеру и белым „воротникам“ можно судить, что это детеныши родились в этом году.

По словам установившего камеру Сергея Листова, за неделю до этого он в том же месте видел еще одного медвежонка, который испугался и убежал. Тот медвежонок был крупнее и, вероятно, не относился к тому же помету.

Камера начала работать во вторник вечером, и уже в среду утром удалось заснять медведей. Так что выбор места оказался удачным. Листов установил камеру у этого ручья по трем причинам:

В окрестностях Алутагузе много медведей.

В последнее время он замечал все больше и больше медвежьих следов и их кучек (по размеру можно было предположить, что там есть и медвежата).

Место само по себе очень красивое.

Накануне установки камеры любитель-фотограф заметил оленя, пьющего у ручья. Это также подтверждало, что это подходящее место для наблюдения за животными.

Смотрите видео:

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