ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Виймси/Спортланд“ обыграл „Садама“ на выезде и сравнял счет в бронзовой серии

„Виймси“ выиграли первую четверть со счетом 19:15 и после этого не теряли преимущество в счете. Вторая четверть закончилась с преимуществом гостей 39:35, а в начале четвертой четверти клуб из Пярну проигрывал 51:56.

Гости на последней минуте матча выигрывали с преимуществом в 12 очков, и хотя хозяева сократили отставание до четырех очков за пять секунд до конца, но на большее не хватило времени.

Третий матч серии состоится 24 мая в Пярну.

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