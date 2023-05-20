20.05.2023, 16:30
ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Виймси/Спортланд“ обыграл „Садама“ на выезде и сравнял счет в бронзовой серии
Во втором матче бронзовой серии чемпионата Эстонии по баскетболу Paf команда „Виймси/Спортланд“ на выезде обыграла „Садама“ со счетом 82:78 и сравняла счет в серии.
„Виймси“ выиграли первую четверть со счетом 19:15 и после этого не теряли преимущество в счете. Вторая четверть закончилась с преимуществом гостей 39:35, а в начале четвертой четверти клуб из Пярну проигрывал 51:56.
Гости на последней минуте матча выигрывали с преимуществом в 12 очков, и хотя хозяева сократили отставание до четырех очков за пять секунд до конца, но на большее не хватило времени.
Третий матч серии состоится 24 мая в Пярну.
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