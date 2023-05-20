БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Тысячи женщин собрались на Майский забег: ищите на фото себя и своих знакомых!

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В мероприятии приняли участие более 13 000 человек.

Второй год подряд Майский забег выиграла Лаура Маазик из клуба легкой атлетики Нымме, которая пробежала семикилометровую дистанцию за 23 минуты и 23 секунды. Второй пришла пятикратная победительница Майского забега Екатерина Патюк из спортивного клуба Тартуского университета (время 23.38) и третьей - Лийз-Грете Арро из беговой группы „Золотое здоровье“ (24.12).

В забеге Rimi для девушек также во второй раз подряд победила 16-летняя Кармель Яно из бегового клуба Рапла, за ней последовали Ынне Тяхт из клуба 24-7 Fitness и 12-летняя Марит Тарм.

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