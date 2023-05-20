ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Канада впервые проиграла, а Латвия разгромила Казахстан. Определились первые участники плей-офф(4)
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная США победила Данию (3:0), Канада уступила Швейцарии (2:3), Казахстан проиграл Латвии (0:7).
На мировом первенстве по хоккею определились первые участники плей-офф. Ими стали сборные США, Чехии, Швейцарии, Канады, Швеции и Финляндии. Американцы, швейцарцы и шведы продлили победные серии до пяти матчей, тогда как у канадцев подобная серия прервалась.
Группа А (Тампере)
США – Дания 3:0
Сборная Дании удерживала свои ворота на замке почти 50 минут. В середине третьего периода Готье вывел американцев вперед, позже А.Так удвоил перевес, а на последней минуте Гримальди поразил пустые ворота - 3:0.
Австрия – Финляндия 1:3
Счёт в матче был открыт на второй минуте, отличился Каспери Капанен. Через несколько минут австрийцы сравняли счет, благодоря броску Доминика Цвергера. Вторая шайба в ворота Австрии залетела в середине первого периода. Шайбу забросил Антти Суомелы. В концовке матча третью шайбу в воротах Австрии забросил Оксанен.
Швеция – Франция 4:0
Шведы открыли счёт в матче на второй минуте отличился, Пер Линдхольм. На 10-й минуте Фабиан Зеттерлунд удвоил преимущество шведов. В первом периоде Швеция ещё дважды отличилась, по шайбе забросили Йонатан Берггрена и Зеттерлунда.
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Норвегия – Чехия 0:2
На 13-й минуте матча счёт в чешской сборной открыл Доминик Кубалик. Удвоил преимущество чехов на 19-й минуте Якуб Флек.
Канада – Швейцария 2:3
В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели. В середине второго периода канадцы вышли вперед, но после этого швейцары совершили камбэ, забросив две шайбы. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами.
Казахстан – Латвия 0:7
Сборная Латвии повела в счете на 16-й минуте, забросив шайбу после удаления Евгения Рымарева. Рихардс Букартс отправил шайбу в правый угол ворот. На кураже сборная Латвии развила свой успех. Шутов удвоил преимущество латышей.
Во втором периоде латыши забросили ещё три, благодаря шайбам Дзиеркалса, Родриго Аболса и Микса Индрашиса. В третьем периоде были заброшены еще две шайбы в ворота Казахстана. Отличились, Даугавиньш и Аболс.
Турнирная таблица группы В:
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