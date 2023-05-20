ЧМ-2023 по хоккею
20.05.2023, 12:13

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Канада сразиться со Швейцарией, а Казахстан будет противостоять Латвии

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Сборная Канады
Сборная Канады
ФОТО: GINTS IVUSKANS | AFP/SCANPIX

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная США сыграет с Данией, Канада померяется силами со Швейцарией, Казахстан будет противостоять Латвии.

Группа А (Тампере)

США – Дания 12:20

Австрия – Финляндия 16:20

Швеция – Франция 20:20

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Норвегия – Чехия 12:20

Канада – Швейцария 16:20

Казахстан – Латвия 20:20

Турнирная таблица группы В:

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