20.05.2023, 12:13
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Канада сразиться со Швейцарией, а Казахстан будет противостоять Латвии(1)
ФОТО:
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная США сыграет с Данией, Канада померяется силами со Швейцарией, Казахстан будет противостоять Латвии.
Группа А (Тампере)
США – Дания 12:20
Австрия – Финляндия 16:20
Швеция – Франция 20:20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Норвегия – Чехия 12:20
Канада – Швейцария 16:20
Казахстан – Латвия 20:20
Турнирная таблица группы В:
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