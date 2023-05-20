„Есть те, кто закрывает глаза“. Зеленский призвал участников саммита Лиги арабских государств не игнорировать войну в Украине

Выступая перед членами Лиги арабских государств в Джидде, Зеленский также выразил надежду, что страны региона помогут с возвращением политзаключенных из Крыма и других оккупированных территорий.

„К сожалению, в мире и здесь, среди вас, остаются те, кто закрывает глаза на эти клетки [где удерживают украинцев] и незаконные аннексии. Я здесь, чтобы каждый мог честно взглянуть [на происходящее], - как бы россияне ни пытались повлиять на [политиков других стран], независимость должна сохраняться“, - сказал Зеленский.

Из всех стран Лиги только Сирия открыто поддержала российское военное вторжение в Украину, в то время как другие государства предпочитают войну не комментировать, но при этом сохранять хорошие отношения с Москвой.

Сама Саудовская Аравия, принимавшая саммит в Джидде, предпочитает сохранять в этом вопросе хрупкий баланс. С одной стороны, она поддержала резолюцию ООН, призывающую к выводу из Украины российских войск, и пообещала Киеву гуманитарную помощь на 400 млн долларов. Однако с другой стороны, не спешит поддерживать санкции в отношении Москвы, заявляя о своем нейтралитете.

Тем не менее, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман вновь предложил свои услуги в качестве посредника на возможных переговорах о прекращении военных действий в Украине.

В своем выступлении Зеленский также не упустил шанс высказать критику в адрес Ирана, хотя эта страна и не входит в Лигу, отметив, что Тегеран продолжает поставлять России боевые беспилотники.

Несмотря на многочисленные свидетельства, Иран категорически отрицает военные поставки России. При этом Тегеран утверждает, что отправил Москве партию дронов еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

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