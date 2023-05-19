„Такое мог бы сделать пьяный ежик“: рекламщики оценивают хоккейные плакаты Рижской думы
„Такой материал за несколько минут может сделать любой ежик из Бикерниекского леса, пьяный и со сломанной лапой, в бесплатной программе Canva“, — говорит специалист по маркетингу Эдгарс Станга о весеннем хоккейном плакате, изготовленном Рижской думой (РД). Всего в городе размещено 32 плаката со слоганом „Рига — столица хоккея“ стоимостью 4 000 евро — 125 евро каждый, а всего на кампанию чемпионата мира было потрачено 100 000 евро, сообщает Rus.Delfi.lv.
Лучшие местные рекламщики расходятся во мнениях по поводу художественной ценности плакатов. Андрис Рубинс, руководитель агентства Magic, считает плакаты хорошими: „В целом стенды кажутся подходящими — ясное послание, элегантный дизайн, открытость для команд и болельщиков всех стран, приезжающих в Ригу“.