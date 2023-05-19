„Такое мог бы сделать пьяный ежик“: рекламщики оценивают хоккейные плакаты Рижской думы

„Такой материал за несколько минут может сделать любой ежик из Бикерниекского леса, пьяный и со сломанной лапой, в бесплатной программе Canva“, — говорит специалист по маркетингу Эдгарс Станга о весеннем хоккейном плакате, изготовленном Рижской думой (РД). Всего в городе размещено 32 плаката со слоганом „Рига — столица хоккея“ стоимостью 4 000 евро — 125 евро каждый, а всего на кампанию чемпионата мира было потрачено 100 000 евро, сообщает Rus.Delfi.lv.