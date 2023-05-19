На ЧМ по хоккею от зрителя потребовали снять футболку с надписью „Россия“

Инцидент произошел в финском Тампере на матче Швеция — Венгрия. В службе безопасности стадиона сообщили, что в секторе венгерских фанатов был замечен человек в футболке с надписью „Россия“. Футболка была белая и на ней не было никакой символики, поэтому болельщик не выделялся на фоне остальных. Но все же сотрудники службы безопасности потребовали от болельщика снять футболку.



„Ситуация завершилась тем, что упомянутый зритель решил посмотреть концовку матча без российской футболки. Мы пришли к решению, которое устроило все стороны, — сообщил глава службы безопасности стадиона Вилле Кетонен. — На мероприятиях мы принимаем решения, исходя из безопасности и порядка. Из-за этой футболки на трибунах можно было услышать возмущение“.



На аренах чемпионата мира по хоккею запрещена символика России. Такое решение приняли власти Финляндии, Латвии, а также руководство Международной федерации хоккея.



Чемпионат мира завершится 28 мая.