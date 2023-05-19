Лучшая сквошистка Эстонии поборется за победу в престижном турнире
Эстонская сквошистка Эвели Мялк начинает свой путь на турнире PSA Tournament Aramis Club 2023 с призовым фондом в 2500 евро, который пройдет в Бельгии. В женской сетке турнира выступит 13 участниц.
Поездка в Бельгию для Эвели стала возможной, благодаря сотрудничеству с Enerhack.
- Без такой поддержки ценный опыт участия в соревнованиях был бы утерян, - не скрывает Мялк.
- Проект Enerhack ставит своей целью обучить максимальное количество детей энергетики. В рамках наших проектов мы добавляем в обучение детей и спортивную составляющую - учим детей шахматам, устраиваем соревнования по ориентированию и играем в футбол, - говорит Игорь Крупенский, руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack. - Мы хотим, чтобы подрастающее поколение развивалось как интеллектуально, так и физически. И по мере возможностей поддерживаем различные спортивные мероприятия и команды. В Эстонии есть юная спортивная звезда Эвели Мялк, трехкратная чемпионка Эстонии по сквошу, которая получила уникальную спортивную стипендию на поездку в американский университет Drexel. И для получения международного опыта мы решили поддержать её поездку на международный турнир в Бельгии, который состоится уже на этих выходных.
19-летняя жительница Пярну Эвели Мялк — единственная эстонская мастер игры в сквош на профессиональном уровне.
Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов:
- бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей
- 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток)
- уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва)
- 10 учебных занятий (по энергетике) для детей
- 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии
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