Лучшая сквошистка Эстонии поборется за победу в престижном турнире

Поездка в Бельгию для Эвели стала возможной, благодаря сотрудничеству с Enerhack.



- Без такой поддержки ценный опыт участия в соревнованиях был бы утерян, - не скрывает Мялк.



- Проект Enerhack ставит своей целью обучить максимальное количество детей энергетики. В рамках наших проектов мы добавляем в обучение детей и спортивную составляющую - учим детей шахматам, устраиваем соревнования по ориентированию и играем в футбол, - говорит Игорь Крупенский, руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack. - Мы хотим, чтобы подрастающее поколение развивалось как интеллектуально, так и физически. И по мере возможностей поддерживаем различные спортивные мероприятия и команды. В Эстонии есть юная спортивная звезда Эвели Мялк, трехкратная чемпионка Эстонии по сквошу, которая получила уникальную спортивную стипендию на поездку в американский университет Drexel. И для получения международного опыта мы решили поддержать её поездку на международный турнир в Бельгии, который состоится уже на этих выходных.



19-летняя жительница Пярну Эвели Мялк — единственная эстонская мастер игры в сквош на профессиональном уровне.



Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов: