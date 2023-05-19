Другие виды
19.05.2023, 17:05

Лучшая сквошистка Эстонии поборется за победу в престижном турнире

 
ФОТО: Erakogu

Эстонская сквошистка Эвели Мялк начинает свой путь на турнире PSA Tournament Aramis Club 2023 с призовым фондом в 2500 евро, который пройдет в Бельгии. В женской сетке турнира выступит 13 участниц.

Поездка в Бельгию для Эвели стала возможной, благодаря сотрудничеству с Enerhack.

- Без такой поддержки ценный опыт участия в соревнованиях был бы утерян, - не скрывает Мялк.

- Проект Enerhack ставит своей целью обучить максимальное количество детей энергетики. В рамках наших проектов мы добавляем в обучение детей и спортивную составляющую - учим детей шахматам, устраиваем соревнования по ориентированию и играем в футбол, - говорит Игорь Крупенский, руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack. - Мы хотим, чтобы подрастающее поколение развивалось как интеллектуально, так и физически. И по мере возможностей поддерживаем различные спортивные мероприятия и команды. В Эстонии есть юная спортивная звезда Эвели Мялк, трехкратная чемпионка Эстонии по сквошу, которая получила уникальную спортивную стипендию на поездку в американский университет Drexel. И для получения международного опыта мы решили поддержать её поездку на международный турнир в Бельгии, который состоится уже на этих выходных.

19-летняя жительница Пярну Эвели Мялк — единственная эстонская мастер игры в сквош на профессиональном уровне.

Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов:

- бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей

- 30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток)

- уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва)

- 10 учебных занятий (по энергетике) для детей

- 25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии