ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Латвия помучилась со Словенией, а Казахстан обыграл Словакию в серии буллитов

Сборная Казахстана одержала победу в матче со Словакией (4:3 Б), Латвия победила Словению (3:2), Финляндия обыграла Венгрию (7:1).

Группа А (Тампере)

Венгрия – Финляндия 1:7

Венгры держались до 13-й минуты, когда счет открыл Лехтонен. На 24-й минуте Какко удвоил перевес, а в третьем периоде оборона гостей окончательно развалилась. Охтамаа, Хартикайнен, Капанен, Мереля и Армия довели разницу до крупной (7:1).

Австрия – Германия 2:4

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Латвия – Словения 3:2

Сборная Латвии открыла счет в середине первого периода. Шайбу забросил Рихардс Букартс. Ближе к середине второго периода грубую ошибку допустили уже игроки сборной Латвии. Куральтом отправил шайбу в сетку ворот.

Равенство в счете сохранялось примерно четыре минуты. А затем отличился нападающий хозяев Каспарс Даугавиньш и сборная Латвии вновь повела в счете.

Под занавес второго периода сборная Латвии увеличила свое преимущество. Робертс Букартс бросил по воротам низом от синей линии: шайба прошла между щитков Крошеля. До конца периода оставалось чуть более двух минут, но словенцам за это время все же удалось отквитать одну шайбу. Верлич на синей линии закрыл зону, после чего сам же нанес прицельный бросок в правый нижний угол.

Казахстан - Словакия 4:3 (в серии буллитов)

В первом периоде Патрик Кох вывел Словакию вперёд. Во втором периоде хоккеисты из Казахстана забросили три шайбы: Роман Старченко, Валерий Орехов и Евгений Рымарев и вывили сборную вперед. Словакия прибавила в третьем периоде и сравняв счёт: Рихарда Паника и Павола Регенды. Все решилось в серии буллитов. Победный бросок у Казахстана исполнил Никита Михайлис.

Турнирная таблица группы В:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.