19.05.2023, 15:56
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Латвии сыграет с аутсайдером группы, а Казахстан со Словакией
ФОТО: EPA/TOMS KALNINS | SCANPIX
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Казахстана будет противостоять команде Словакии, Латвия сыграет со Словенией, Финляндия – с Венгрией.
Группа А (Тампере)
Венгрия – Финляндия 16:20
Австрия – Германия 20:20
Группа В (Рига)
Латвия – Словения 16:20
Казахстан- Словакия 20:20
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