ЧМ-2023 по хоккею
19.05.2023, 15:56

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Латвии сыграет с аутсайдером группы, а Казахстан со Словакией

 
Словакия Швейцария
Словакия Швейцария
ФОТО: EPA/TOMS KALNINS | SCANPIX

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Казахстана будет противостоять команде Словакии, Латвия сыграет со Словенией, Финляндия – с Венгрией.

Группа А (Тампере)

Венгрия – Финляндия 16:20

Австрия – Германия 20:20

Группа В (Рига)

Латвия – Словения 16:20

Казахстан- Словакия 20:20

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