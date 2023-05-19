Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии. Это будет его первая поездка в Азию с начала войны

Ранее власти Японии заявляли, что Зеленский примет участие в одной из дискуссий саммита по видеосвязи. Публичных объявлений о визите Зеленского пока не поступало. День прибытия президента Украины на саммит не раскрывается по соображениям безопасности.

Поездка Владимира Зеленского в Хиросиму станет первым визитом президента Украины в Азию с начала полномасштабного российского вторжения. По данным Bloomberg, он вылетит в Японию на военном самолете ВВС США после визита в Саудовскую Аравию на саммит Лиги арабских государств. Недавно украинский лидер посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию, где договорился о поставках Киеву новых партий вооружений.

Саммит G7 открылся в Хиросиме 19 мая и продлится три дня. Участники мероприятия намерены обсудить новые санкции против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Как сообщалось ранее, среди прочего США намеревались вынести на обсуждение предложение о введении эмбарго на экспорт практически любых товаров в Россию, за исключением лекарств и продуктов питания. Это предложение не поддержали Япония и Евросоюз.

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