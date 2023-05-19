„Идеальный вариант: и машину заправляешь – и природе помогаешь“. Юлия Смоли и Борис Горский посадили свой лес в Валкла
„Самый главный и часто задаваемый вопрос: где те деревья, что сажает Alexela?“ - отмечают радиоведущий Борис Горский и фитнес-эксперт и инфлюенсер Юлия Смоли, в числе других 50 000 человек по всей Эстонии присоединившиеся к Общинной программе Alexela.
Юлия и Борис приняли участие в дне Общинной программы, когда все желающие могли не только поддержать высадку деревьев, заправляясь в Alexela и делая покупки в магазинах шаговой доступности сети, но и в прямом смысле слова приложив руки. В этот день в Валка было высажено 8000 елок.
Юлия отмечает, что благодаря участию в Общинной программе стала замечать, как много у нас заправок Alexela, а Борис добавляет, что фирменный голубой цвет этих заправок – его любимый цвет.
Если и вы хотите легко и просто участвовать в восстановлении природы, а может быть и реально приложить к этому руки – присоединяйтесь к Общинной программе Alexela!