Главный тренер „Левадии“: большее количество легионеров поднимет уровень эстонского футбола

Десятикратный чемпион Эстонии по футболу „Левадия“ в конце прошлого года обратил свой взгляд на Испанию и нанял Курро Торреса в качестве главного тренера. 46-летний Торрес дважды становился чемпионом Испании, играя за „Валенсию“. На уровне сборной Торрес в качестве правого защитника дошел до финала чемпионата мира 2002 года, на котором сыграл один матч.

После того, как Торреса наняли в качестве главного тренера, ему предсказывали тяжелые времена в чемпионате Эстонии. На самом деле „Левадия“ отлично начала сезон. После 12-го тура они находятся на первом месте с 29 очками. „Флора“ потерпела от них поражение со счетом 2:0 в самом принципиальном матче сезона.