19.05.2023, 15:58
Главный тренер „Левадии“: большее количество легионеров поднимет уровень эстонского футбола
ФОТО: | FCI Levadia
В нынешнем сезоне „Левадия“ выступает под руководством испанского специалиста Курро Торреса и показывает неплохие результаты.
Десятикратный чемпион Эстонии по футболу „Левадия“ в конце прошлого года обратил свой взгляд на Испанию и нанял Курро Торреса в качестве главного тренера. 46-летний Торрес дважды становился чемпионом Испании, играя за „Валенсию“. На уровне сборной Торрес в качестве правого защитника дошел до финала чемпионата мира 2002 года, на котором сыграл один матч.