ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (449-й день) | В Крыму подорвана железная дорога. Сбежавший в Норвегию наемник ЧВК „Вагнер“ решил вернуться в Россию

3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила, что прорвала российские позиции на западных окраинах Бахмута и создала плацдарм „для дальнейшего контрнаступления“. Утверждается, что ширина полосы прорыва составила 2 километра, а глубина - 700 метров. Где именно это произошло, не указано.

В настоящее время украинские войска контролируют юго-западную часть Бахмута и на отдельных участках его окраин продвинулись вперед, сообщила вечером в четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в течение дня россияне атаковали, в том числе на северных окраинах города, но все эти атаки были отражены. В южном пригороде Бахмута тоже шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи, написала Маляр.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника, следует из сообщения Генштаба ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них - по его зенитно-ракетным комплексам. Были также уничтожены 2 вражеских разведывательных беспилотника типа „Орлан-10“, указывается в сводке.

Основные усилия российская сторона продолжает сосредоточивать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло 36 боевых столкновений, указывается далее в документе. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, отмечает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки Россия нанесла по Украине 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, было зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

С вечера 17 мая до утра 18 мая Воздушные силы и Силы обороны Украины сбили 29 из 30 крылатых ракет РФ, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для ночного ракетного обстрела Украины россияне задействовали крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракеты „Калибр“, а также две крылатые ракеты „Искандер-К“.

По ее данным, обломки ракет рухнули в Деснянском и Дарницком районах города. Самые существенные повреждения были зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. „По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены“, - говорится в сообщении.

В ночь на 18 мая Россия нанесла ракетные удары по Киеву с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram. Вероятно, речь идет о ракетах типа Х-101/555, уточняется в посте. После запуска ракет российская сторона задействовал над столицей Украины разведывательные беспилотники, добавляют в КГВА.

Глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин сообщил, что его боевики продвинулись в Бахмуте „еще на 260 метров“. По его словам, „противник оказывает ожесточенное сопротивление, бои идут за каждый дом, каждый подъезд, за каждый квадратный метр“ - несмотря на то, что ВСУ занимает лишь „пару процентов“ территории города. По словам Пригожина, взять в окружение украинские позиции не представляется возможным из-за неверных решений Минобороны РФ в отношении подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ), которые заняли „выгодный для противника рубеж“. „Этот новый стратегический маневр, который будет вписан во все военные учебники, будет называться „мгновенный, решительный отскок от противника“, - возмущенно заявил Пригожин в аудиообращении в Telegram-канале.

Между тем российское Минобороны утверждает, что ВДВ РФ продвинулись под Бахмутом на незначительное расстояние. При этом оно признает, что украинские контратаки идут в районе сел Богдановка в пяти километрах от Бахмута и Ивановское в шести километрах от Бахмута, добавляют в ISW.

Группа ведущих демократических промышленных стран хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из России, который приносит казне РФ миллиарды долларов. Соответствующая декларация должна быть принята на саммите G7 в японской Хиросиме, сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги.

На железной дороге в Симферопольском районе Крыма в 8:20 утра произошел взрыв. В результате с путей сошли 5 вагонов с зерном, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, подрыв железнодорожного полотна являлся диверсией, совершенной недалеко от Бахчисарая. Назначенные РФ „власти“ Крыма сообщают об остановке железнодорожного сообщения между Севастополем и Симферополем.

Александр Лукашенко считает „большой дезинформацией“ заявления об украинском контрнаступлении. Об этом он заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. „Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо“, - приводит его слова государственное агентство БЕЛТА.

Во время ракетной атаки россиян на Киев 16 мая повреждены два компонента зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает американская медиакомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Российский обстрел гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, крылатыми ракетами „Калибр“ и другими боеприпасами повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы, говорится в сообщении. При этом со ссылкой на другие официальные источники указывается, что повреждения были незначительными, и ЗРК оставался в рабочем состоянии на протяжении всей атаки. Специалисты не исключают, что компоненты Patriot повреждены обломками упавшей ракеты.

Владимир Зеленский в режиме онлайн примет участие в саммите „Большой семерки“, который начнется 19 мая в Хиросиме. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии. Приглашение участвовать в саммите Зеленский получил во время визита в Киев Фумио Кисиды - премьер-министра Японии, председательствующей в G7. Ожидается, что тема войны России против Украины станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят на встрече в верхах главы государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира.

На поэта и музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о „дискредитации“ армии РФ. Информацию об этом обнаружил на сайте судов Москвы интернет-портал „Медиазона“. Дело будет рассмотрено Тверским районным судом. Что именно стало причиной для составления протокола, а также дата заседания суда пока неизвестны.

Алла Пугачева направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, где проходит заседание по делу Евгения Ройзмана, обвиняемого в повторной „дискредитации“ ВС РФ. письмо в поддержку бывшего мэра города. Обращение опубликовал Telegram-канал „E1.RU | Новости Екатеринбурга“ По мнению Пугачевой, политик является „настоящим патриотом“, „живущим интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны“. „Как пишет Telegram-канал, судья Николай Тараненко вернул документ адвокату Ройзмана Владиславу Иджапову со словами: „Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется“.

Экс-командир одного из подразделений ЧВК „Вагнер“ Андрей Медведев, попросивший убежища в Норвегии, решил вернуться в Россию, хотя и считает, что этот шаг может быть опасен для его жизни. „Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение“, - сообщил Медведев в одном из пяти коротких видеороликов, выложенных на YouTube в четверг, 18 мая.