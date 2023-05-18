ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (449-й день) | В Крыму подорвана железная дорога. Сбежавший в Норвегию наемник ЧВК „Вагнер“ решил вернуться в Россию
Подводим итоги 449-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошедшие сутки Россия нанесла по Украине 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, было зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Основные усилия российская сторона продолжает сосредоточивать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло 36 боевых столкновений, указывается далее в документе. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, отмечает Генштаб ВСУ.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них - по его зенитно-ракетным комплексам. Были также уничтожены 2 вражеских разведывательных беспилотника типа „Орлан-10“, указывается в сводке.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника, следует из сообщения Генштаба ВСУ.
Российские и украинские официальные лица признали, что под Бахмутом 17 мая продолжались ограниченные контратаки Украины, указывается в сводке американского Института изучения войны (ISW).
В настоящее время украинские войска контролируют юго-западную часть Бахмута и на отдельных участках его окраин продвинулись вперед, сообщила вечером в четверг заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в течение дня россияне атаковали, в том числе на северных окраинах города, но все эти атаки были отражены. В южном пригороде Бахмута тоже шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи, написала Маляр.
3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила, что прорвала российские позиции на западных окраинах Бахмута и создала плацдарм „для дальнейшего контрнаступления“. Утверждается, что ширина полосы прорыва составила 2 километра, а глубина - 700 метров. Где именно это произошло, не указано.
Между тем российское Минобороны утверждает, что ВДВ РФ продвинулись под Бахмутом на незначительное расстояние. При этом оно признает, что украинские контратаки идут в районе сел Богдановка в пяти километрах от Бахмута и Ивановское в шести километрах от Бахмута, добавляют в ISW.
Глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин сообщил, что его боевики продвинулись в Бахмуте „еще на 260 метров“. По его словам, „противник оказывает ожесточенное сопротивление, бои идут за каждый дом, каждый подъезд, за каждый квадратный метр“ - несмотря на то, что ВСУ занимает лишь „пару процентов“ территории города. По словам Пригожина, взять в окружение украинские позиции не представляется возможным из-за неверных решений Минобороны РФ в отношении подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ), которые заняли „выгодный для противника рубеж“. „Этот новый стратегический маневр, который будет вписан во все военные учебники, будет называться „мгновенный, решительный отскок от противника“, - возмущенно заявил Пригожин в аудиообращении в Telegram-канале.
В ночь на 18 мая Россия нанесла ракетные удары по Киеву с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram. Вероятно, речь идет о ракетах типа Х-101/555, уточняется в посте. После запуска ракет российская сторона задействовал над столицей Украины разведывательные беспилотники, добавляют в КГВА.
По ее данным, обломки ракет рухнули в Деснянском и Дарницком районах города. Самые существенные повреждения были зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. „По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены“, - говорится в сообщении.
С вечера 17 мая до утра 18 мая Воздушные силы и Силы обороны Украины сбили 29 из 30 крылатых ракет РФ, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для ночного ракетного обстрела Украины россияне задействовали крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракеты „Калибр“, а также две крылатые ракеты „Искандер-К“.
Во время ракетной атаки россиян на Киев 16 мая повреждены два компонента зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает американская медиакомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. Российский обстрел гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, крылатыми ракетами „Калибр“ и другими боеприпасами повредил генератор батареи Patriot и часть электроники системы, говорится в сообщении. При этом со ссылкой на другие официальные источники указывается, что повреждения были незначительными, и ЗРК оставался в рабочем состоянии на протяжении всей атаки. Специалисты не исключают, что компоненты Patriot повреждены обломками упавшей ракеты.
Александр Лукашенко считает „большой дезинформацией“ заявления об украинском контрнаступлении. Об этом он заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. „Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо“, - приводит его слова государственное агентство БЕЛТА.
На железной дороге в Симферопольском районе Крыма в 8:20 утра произошел взрыв. В результате с путей сошли 5 вагонов с зерном, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, подрыв железнодорожного полотна являлся диверсией, совершенной недалеко от Бахчисарая. Назначенные РФ „власти“ Крыма сообщают об остановке железнодорожного сообщения между Севастополем и Симферополем.
В ФГУП „Крымская железная дорога“ заявили, что причиной случившегося стало „вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта“.
Группа ведущих демократических промышленных стран хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из России, который приносит казне РФ миллиарды долларов. Соответствующая декларация должна быть принята на саммите G7 в японской Хиросиме, сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги.
Владимир Зеленский в режиме онлайн примет участие в саммите „Большой семерки“, который начнется 19 мая в Хиросиме. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии. Приглашение участвовать в саммите Зеленский получил во время визита в Киев Фумио Кисиды - премьер-министра Японии, председательствующей в G7. Ожидается, что тема войны России против Украины станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят на встрече в верхах главы государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира.
На поэта и музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о „дискредитации“ армии РФ. Информацию об этом обнаружил на сайте судов Москвы интернет-портал „Медиазона“. Дело будет рассмотрено Тверским районным судом. Что именно стало причиной для составления протокола, а также дата заседания суда пока неизвестны.
Алла Пугачева направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, где проходит заседание по делу Евгения Ройзмана, обвиняемого в повторной „дискредитации“ ВС РФ. письмо в поддержку бывшего мэра города. Обращение опубликовал Telegram-канал „E1.RU | Новости Екатеринбурга“ По мнению Пугачевой, политик является „настоящим патриотом“, „живущим интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны“. „Как пишет Telegram-канал, судья Николай Тараненко вернул документ адвокату Ройзмана Владиславу Иджапову со словами: „Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется“.
Экс-командир одного из подразделений ЧВК „Вагнер“ Андрей Медведев, попросивший убежища в Норвегии, решил вернуться в Россию, хотя и считает, что этот шаг может быть опасен для его жизни. „Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение“, - сообщил Медведев в одном из пяти коротких видеороликов, выложенных на YouTube в четверг, 18 мая.
Бывший вагнеровец подчеркнул, что решение вернуться в РФ принял самостоятельно. По словам Медведева, наладить жизнь в Норвегии ему не удалось. „Происходит много непонятного, я чувствую себя мальчиком в большой игре. Я надеялся, что здесь у меня жизнь сложится, я уйду от этой всей политики войны, армии, но как-то не получается“, - пояснил он.
Андрей Медведев также сообщил, что передаст документы, которые, как он полагает, помогут облегчить его возвращение в Россию, отметив в то же время, что считает свое возвращение опасным для жизни. „Посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют - OK. Не убьют - спасибо. Дадут жить - еще большее спасибо“.
Власти Норвегии не комментировали заявление Медведева. Посольство России в Норвегии подтвердило агентству „РИА Новости“, что Медведев намерен вернуться в Россию.
В четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два местных жителя, а еще одного „в тяжелом состоянии доставляют в больницу“. Губернатор утверждает, что эти люди погибли, „когда они находились в огороде и сажали картошку“. Гладков не приводит каких-либо других подробностей инцидента.
Сегодня также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела села Циркуны под Харьковом погиб 52-летний местный житель, в селе полностью разрушены два жилых дома, еще 13 повреждены.
Российским военнослужащим запрещено отступать от исполнения приказа даже под угрозой смерти. Соответствующее разъяснение подготовил пленум Верховного суда РФ. Как указывается в документе, „военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, <...> не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность“. Также рассмотрены вопросы сдачи в плен. Если военный добровольно сдался противнику, это преступление. Если солдат не просто поднял руки, а перебежал к врагу, чтобы воевать на его стороне, это государственная измена. Если же военнослужащий был ранен, не мог сопротивляться, то его не осудят.
Россия и Украина по отдельности согласились провести переговоры со специальными посланниками папы Римского Франциска для обсуждения возможностей перемирия. В Москву в качестве папского спецпосланника может отправиться префект ватиканского ведомства по делам восточных католических церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев - глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи, сообщает специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo, не называя источников этих сведений.
Великобритания осведомлена о применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с его коллегой по должности из Норвегии Бьорном Арилем Грамом. „Все, что я могу сказать, - это то, что, по моей информации, они уже использовались после того, как мы объявили об их отправке в Украину. Но я не буду вдаваться в подробности“, - сказал Уоллес. По его словам, ракеты Storm Shadow, „которые обеспечивают дальность поражения, как у боевых истребителей“, позволяют Украине частично компенсировать отсутствие той современной авиатехники, которую ей пока не предоставляют. „Мы не можем предоставить боевые истребители, но можем помочь предоставить одну из вещей, которые боевые истребители способны делать, - поражать тыл“, - подчеркнул глава британского Минобороны.
Норвегия „в тесном сотрудничестве с Великобританией“ передает Украине три артиллерийские радиолокационные станции Arthur и до восьми реактивных систем залпового огня MLRS. Об этом объявил в Лондоне норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам на совместной пресс-конференции с главой британского Минобороны Беном Уоллесом. Системы MLRS M270 могут поражать цели на расстоянии примерно 80 км. В 2022 году Украина получила несколько партий РСЗО MLRS от Великобритании.