Команда Алексея Навального объявила акцию в его поддержку. Она пройдет 4 июня

„4 июня в 14:00 выходите на главные площади своих городов, где бы ни были, в какой стране ни находились, выходите, чтобы поддержать Навального“, - говорится в обращении соратников Навального.

Команда политика пообещала поддержку тем, кто выйдет на акции в России. „Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России. Как всегда, мы готовы обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться“, - сказано в сообщении команды Навального.

Алексей Навальный находится в заключении с 17 января 2021 года, когда его задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления „Новичком“. С лета 2022 года он находится в колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области. С августа его 15 раз отправляли в штрафной изолятор, он провел в ШИЗО больше 150 дней.

Алексей Навальный в октябре 2022 года узнал, что в отношении него возбудили новое уголовное дело - его обвиняют по статьям об организации и финансировании экстремизма, за что, по словам политика, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Кроме того, говорил Навальный, в отношении него есть „террористическое дело“, по которому ему может грозить пожизненное заключение.

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