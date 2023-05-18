Утверждал ли американский генерал Каволи, что Россия побеждает в войне с Украиной?
В начале мая 2023 года многие русскоязычные СМИ распространили заявление, которое якобы сделал главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Мы проверили, говорил ли такое Кристофер Каволи.
Как сообщалось в публикациях, генерал армии США Кристофер Каволи объяснил в показаниях комитету Палаты представителей по вооружённым силам, что Россия на самом деле побеждает в войне против Украины. По его словам, „большая часть российских военных не пострадала от этого конфликта“.
Об этом написали такие новостные ресурсы, как Lenta.ru, „Московский комсомолец», РИА ФАН, „Правда ДНР», „Брянские новости», „Общественная служба новостей» „360» „Утренний Юг», „НИА-Красноярск», RuNews24, „Лента новостей Мелитополя» и „Главный региональный». Особенно новость разошлась по Telegram — там её распространили такие каналы, как „Прямой эфир» (663 000 просмотров на момент написания этого разбора), MediaPost (500 000), „Резидент» (364 000), „Путин в Telegram» (208 000), Tarik_News (195 000), „Правдивости» (192 000) „Пуля» (155 000), Voblya (147 000), „Будни ЧВК» (129 000) и „Миротворец» (125 000).
Генерал Кристофер Джерард Каволи с июля 2022 года занимает пост командующего Объединёнными силами НАТО в Европе, он также возглавляет Европейское командование Вооружённых сил США. За это время военачальник не отметился какими-то особо громкими заявлениями на тему войны в Украине. В январе на ежегодной военной конференции в Швеции Каволи сказал, что масштабы конфликта „несоизмеримы со всеми недавними представлениями“, приведя в пример в том числе высокие потери российской военной техники (2000 подбитых танков). В марте в Гамбурге, развивая ту же мысль, Каволи упомянул 200 000 убитых и раненых среди российских солдат. Проверить эти утверждения на сегодняшний день не представляется возможным ввиду отсутствия полноценной информации из независимых источников.
Событие же, о котором написали русскоязычные источники в начале мая, состоялось 26 апреля в Вашингтоне. В этот день прошли слушания комитета Палаты представителей по вооружённым силам на тему „Военная позиция США и вызовы национальной безопасности в Европе“. На официальном сайте комитета доступна как стенограмма выступлений, так и полное видео с мероприятия, включающее также ответы на вопросы слушателей.
Одним из двух докладчиков на слушаниях был генерал Каволи. В посвящённой РФ части своего выступления он сказал: „Россия остаётся основной угрозой безопасности в Европе. Россия продолжает вести жестокую войну против Украины, целится в критически важную инфраструктуру и угрожает эскалацией. Кремль стремится продержаться дольше Запада, манипулируя энергетическими рынками и пытаясь повлиять на государства, чтобы ограничить поддержку Киева с их стороны. Благодаря стойкости и героизму украинского народа, при поддержке стран-единомышленниц российские сухопутные войска понесли в Украине значительные потери. Несмотря на эти неудачи и уменьшившиеся запасы техники и боеприпасов, российские сухопутные войска по-прежнему обладают значительными ресурсами и боеспособностью, всё ещё имеют возможность восполнять свои потери. Россия остаётся грозной и непредсказуемой силой, которая будет бросать вызов интересам США и Европы в обозримом будущем. Российские воздушные, морские, космические, кибернетические и стратегические силы не понесли существенных потерь в ходе нынешней войны. Более того, в условиях приостановки выполнения Договора об обычных вооружённых силах в Европе, продолжающейся с 2007 года, Россия, вероятно, в будущем реорганизует свою армию в более масштабные и боеспособные сухопутные силы“.
Касался Каволи в своей речи и оценок вероятности победы Украины. В одном из эпизодов выступления он сказал, что НАТО „продолжает смотреть с оптимизмом на будущее Украины“, в другом — что, „согласно тщательно проведённому моделированию, Украина находится в хорошей позиции“.
Ещё один из вопросов звучал коротко: „Что произойдёт, если Россия победит, а Украина проиграет?“ В ответ Каволи заметил: „С военной точки зрения это зависит от того, что понимается под победой. От того, где остановится российская армия, в каком составе, с каким вооружением. Но это, безусловно, означало бы, что мы должны изменить нашу политику сдерживания, если они оказались бы значительно западнее, чем им удалось дойти“. Таким образом, нигде в своей речи Кристофер Каволи не давал понять, что российская армия побеждает в войне с Украиной. Более того, он допускал успех Украины в военном конфликте как вполне вероятный. При этом генерал признавал, что отдельные рода войск в российской армии пострадали несущественно. Согласно данным сервиса TGStat, первым некорректную цитату о „победе“ распространил русскоязычный Telegram-канал PeachBlossom утром 1 мая.
Итог: Неправда