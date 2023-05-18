ВИДЕО | Голевая феерия на ЧМ по хоккею: Чехия совершила камбэк со Словенией, а Швеция разгромила Венгрию

Сборная Швеции крупно обыграла Венгрию (7:1), Чехия выиграла у Словении (6:2), Германия победила Данию (6:4), Швейцария была сильнее Словакии (4:2).

Группа А (Тампере)

Венгрия – Швеция 1:7

Дания – Германия 4:6

На шестой минуте первого периода Матиас Лассен вывел Данию вперед.

В середине второго периода Джон-Джейсон Петерка сравнял счет в матче. Спустя две минуты Александер Эль вывел сборную Германии вперёд. В конце второго периода Мориц Мюллер сделал счёт 3:1. На последних секундах второго периода Матиас Бау сократил отставание Дании до одной шайбы.

На 16-й минуте третьего периода Кристиан Вайсе Матиасен сделал счёт 3:3, но через 20 секунд Йонас Мюллер снова вывел сборную Германии вперёд. В конце третьего периода Марцель Нёбельс забросил пятую шайбу в пустые ворота датчан. На последней минуте матча Маркус Лауридсен сделал счёт 5:4, а точку в матче поставил Нико Штурм.

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Чехия – Словения 6:2

Чехи после первого периода уступала 0:2 сборной Словении. Лишь на 39-й минуте матча Доминик Кубалик отыграл одну шайбу. По ходу заключительного периода Кубалик, Червенка и Кемпни изменили 1:2 на 4:2. Стоило словенцам сменить вратаря на полевого игрока, как они пропустили снова - Кубалик стал автором первого хет-трика на ЧМ-2023. Точку в матче поставил Флек.

Швейцария – Словакия 4:2

На шестой минуте первого периода Йонас Зигенталер вывел Швейцарию вперд.

На пятой минуте второго периода Нино Нидеррайтер увеличил преимущество швейцарцев. Менее чем через минуту Андрей Кудрна забил первый гол сборной Словакии в матче. За несколько секунд до конца второго периода Павол Регенда сравнял счет.

На седьмой минуте третьего периода Кристиан Марти вновь вывел Швейцарию вперёд, а точку в матче поставил Гаэтан Хас.

Турнирная таблица группы В:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.