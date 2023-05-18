ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Чехия совершила камбэк со Словенией, а Швеция разгромила Венгрию
Сегодня на ЧМ по хоккею пройдут матчи четвертого тура.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Швеции сыграет с Венгрией, Чехия – со Словенией, Германия будет противостоять Дании, Швейцария – Словакии.
Группа А (Тампере)
Венгрия – Швеция 1:7
Дания – Германия 20:20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Чехия – Словения 6:2
Чехи после первого периода уступала 0:2 сборной Словении. Лишь на 39-й минуте матча Доминик Кубалик отыграл одну шайбу. По ходу заключительного периода Кубалик, Червенка и Кемпни изменили 1:2 на 4:2. Стоило словенцам сменить вратаря на полевого игрока, как они пропустили снова - Кубалик стал автором первого хет-трика на ЧМ-2023. Точку в матче поставил Флек.
Швейцария – Словакия 20:20
Турнирная таблица группы В:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.