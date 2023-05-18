ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Чехия совершила камбэк со Словенией, а Швеция разгромила Венгрию

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Швеции сыграет с Венгрией, Чехия – со Словенией, Германия будет противостоять Дании, Швейцария – Словакии.

Группа А (Тампере)

Венгрия – Швеция 1:7

Дания – Германия 20:20

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Чехия – Словения 6:2

Чехи после первого периода уступала 0:2 сборной Словении. Лишь на 39-й минуте матча Доминик Кубалик отыграл одну шайбу. По ходу заключительного периода Кубалик, Червенка и Кемпни изменили 1:2 на 4:2. Стоило словенцам сменить вратаря на полевого игрока, как они пропустили снова - Кубалик стал автором первого хет-трика на ЧМ-2023. Точку в матче поставил Флек.

Швейцария – Словакия 20:20

Турнирная таблица группы В:

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