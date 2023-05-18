18.05.2023, 15:39
СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Швеция сыграет с Венгрией, а Швейцария со Словакией
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Сегодня на ЧМ по хоккею пройдут матчи четвертого тура.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Швеции сыграет с Венгрией, Чехия – со Словенией, Германия будет противостоять Дании, Швейцария – Словакии.
Группа А (Тампере)
Венгрия – Швеция 16:20
Дания – Германия 20:20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Чехия – Словения 16:20
Швейцария – Словакия 20:20
Турнирная таблица группы В:
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