СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Швеция сыграет с Венгрией, а Швейцария со Словакией

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Швеции сыграет с Венгрией, Чехия – со Словенией, Германия будет противостоять Дании, Швейцария – Словакии.

Группа А (Тампере)

Венгрия – Швеция 16:20

Дания – Германия 20:20

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Чехия – Словения 16:20

Швейцария – Словакия 20:20

Турнирная таблица группы В:

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