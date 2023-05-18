„Страшно было - взрыв за взрывом“. Россия использовала новую тактику во время ночного удара по Одессе
„Где-то часов в 10 вечера был первый взрыв. Настолько сильно, что задрожали стекла“, - рассказывает Юлия Городецкая, которая живет в центре города. По ее словам, потом несколько сильных взрывов прогремело в других районах Одессы, а также в поселке Котовского. Кроме того одесситы слышали, как над морем пролетала ракета, около полуночи. Около трех часов ночи прозвучал еще один взрыв, а затем еще один около четырех часов.
„Давно не было таких сильных обстрелов. Обычно звучит тревога, и ничего не происходит. Страшно было - взрыв за взрывом. Люди друг с другом обсуждают, что скорее всего это из-за того, что вчера был последний день зерновой сделки“, - добавляет Юлия.
Екатерина, которая тоже живет в центре, говорит, что после первых двух взрывов в доме затряслись окна. Потом несколько взрывов было вдалеке. „Дома старые, стены толстые, и дворы-колодцы меньше пропускают шума, а тем, кто живет в высотных новостройках, было громко“, - поясняет Екатерина. Одесситы, у которых квартиры в высотках, говорят, что даже дома тряслись.
„Неприятно это, но мы уже привыкли. Хотя я знаю многих мам, у которых до сих пор паника - детки сильно боятся“, - говорит Екатерина.
„Громко было, - подтверждает Майя Димерли. - Вот сидишь ты вечером дома, и начинается обстрел. Достаточно долго. Потом перерыв, а потом опять. Взрывов не видела, только звук слышала. Один человек погиб, двое ранены на промышленном объекте. На каком - не известно пока“.
„У нас впечатления были достаточно сильные. Если бы я не наплевала на них еще в феврале прошлого года, то, наверное, хотя бы в коридор пошла. Но не могу сказать, что совсем не реагирую на это все. Реагирую, конечно“, - говорит Майя.
Дмитрий признается, что ночью, когда начались первые взрывы, он сначала и не понял, что это, поскольку тревогу не включали. Он спросил у своей семь, слышал ли кто-то взрывы? Дочь предположила, что это гром.
„Я выбежал во двор, собака скулила и просилась в дом. Небо было ясным и звездным. Понял, что это ракетная атака. Сказал своей семье срочно идти в укрытие. Сам пошел смотреть „фейерверки“. Видел, как летали яркие огни, видимо наши что-то запускали, чтобы сбить ракеты. Было две волны атак, вторая, на мое субъективное мнение была сильнее. Окна дрожали, на улице почувствовал взрывную волну. Не припомню такого раньше, разве что что похожее было прошлой весной, когда атаковали нефтебазы“, - рассказывает Дмитрий.
Спикер объединенного командования „Юг“ Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала:
„В нашей зоне ответственности вечером была зафиксирована мощная ракетная атаку по Одессе. Большинство ракет было сбито над морем. Итоги еще подводим. Но, к сожалению, есть попадания“. По ее словам, россияне попали в объект промышленности, в результате один человек погиб и еще двое были ранены.
Позже „Думской“ она рассказала, что россияне использовали новую тактику во время ночного удара по Одесчине — надводный корабль с „Калибрами“ вышел в Чёрное море внезапно. По ее словам, еще накануне вечером в акватории не было ни одного российского ракетоносителя.
„Мы предупреждали, что в принципе им достаточно двух-трех часов, чтобы выйти на дежурство. Так и получилось, надводный ракетоноситель стремительно вышел в море, занял позицию и пытался атаковать регион. Раньше, как правило, ракетоносители выходили на дежурство заранее. А в этот раз пытались усыпить бдительность ПВО“, — пояснила Гуменюк.
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