„Страшно было - взрыв за взрывом“. Россия использовала новую тактику во время ночного удара по Одессе

„Где-то часов в 10 вечера был первый взрыв. Настолько сильно, что задрожали стекла“, - рассказывает Юлия Городецкая, которая живет в центре города. По ее словам, потом несколько сильных взрывов прогремело в других районах Одессы, а также в поселке Котовского. Кроме того одесситы слышали, как над морем пролетала ракета, около полуночи. Около трех часов ночи прозвучал еще один взрыв, а затем еще один около четырех часов.

„Давно не было таких сильных обстрелов. Обычно звучит тревога, и ничего не происходит. Страшно было - взрыв за взрывом. Люди друг с другом обсуждают, что скорее всего это из-за того, что вчера был последний день зерновой сделки“, - добавляет Юлия.

Екатерина, которая тоже живет в центре, говорит, что после первых двух взрывов в доме затряслись окна. Потом несколько взрывов было вдалеке. „Дома старые, стены толстые, и дворы-колодцы меньше пропускают шума, а тем, кто живет в высотных новостройках, было громко“, - поясняет Екатерина. Одесситы, у которых квартиры в высотках, говорят, что даже дома тряслись.

„Неприятно это, но мы уже привыкли. Хотя я знаю многих мам, у которых до сих пор паника - детки сильно боятся“, - говорит Екатерина.

„Громко было, - подтверждает Майя Димерли. - Вот сидишь ты вечером дома, и начинается обстрел. Достаточно долго. Потом перерыв, а потом опять. Взрывов не видела, только звук слышала. Один человек погиб, двое ранены на промышленном объекте. На каком - не известно пока“.

„У нас впечатления были достаточно сильные. Если бы я не наплевала на них еще в феврале прошлого года, то, наверное, хотя бы в коридор пошла. Но не могу сказать, что совсем не реагирую на это все. Реагирую, конечно“, - говорит Майя.

Дмитрий признается, что ночью, когда начались первые взрывы, он сначала и не понял, что это, поскольку тревогу не включали. Он спросил у своей семь, слышал ли кто-то взрывы? Дочь предположила, что это гром.