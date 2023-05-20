ЧМ по хоккею в Риге на грани провала: на что были потрачены огромные средства?

„Рига выделила на проведение мероприятия 700 тысяч евро. Из которых 100 тысяч - городское убранство, 30 тысяч на билеты, на транспорт для спортсменов, а остальная сумма для представителей организаторов. Также там есть пункт, который предусматривает рекламировать город, привлекая звезд, чтобы все это работало на город.

Человек, не следящий за хоккеем, и вовсе не узнает, что в Риге проходит ЧМ по хоккею.

В городе так же не проводится каких-либо развлекательных мероприятий и не хватает креатива, чтобы заинтересовать турниром и местных, и приезжих.

Талисман чемпионата мира по хоккею 2023 года и талисман ЧМ в 2021 году отличается только цветом.

Талисманом чемпионата мира по хоккею 2023 года в Риге стал ёжик по имени Спайки, и он же был талисманом ЧМ в 2021 году, который проходил в Латвии и Беларуси.

Данная ценовая политика повлияла и на приезжих болельщиков. Если пройтись по городу, то вы не увидите больших толп болельщиков, как, например, было в 2006 году“, - сказал Чекушин.

„Ценовую политику изначально выбрали неправильно. В Тампере цены на билеты отличаются, и они у них не такие высокие. Как мне кажется, цена билета на такого рода мероприятия должна составлять максимум 50 евро. В результате цены на билеты ЧМ в Риге не позволяют многим местным сходить на игру одному, я уже не говорю о семьях, которые хотели бы пойти с детьми. В результате многие местные смотрят хоккей либо дома по телевизору, либо в кафе. Это выйдет намного дешевле, и плюс там можно нормально покушать. Некоторые идут смотреть хоккей на большом экране в фан-зону арены.

Обычным болельщикам нужно заплатить от 49 до 135 евро, чтобы увидеть матчи сборной Латвии, а 200 стоячих мест по цене 25 евро на матч Канада – Латвия были распроданы в течение нескольких минут. На матч Казахстан - Словения билеты на сидячие места стоили 29 евро.

В Риге дважды проходило мировое первенство по хоккею - в 2006 и 2021 годах. В 2021 году турнир проводился во время пандемии коронавируса, поэтому доступ зрителей на рижские арены был ограничен.

По факту флаги, скульптура ёжика по имени Спайки - это все осталось с прошлого ЧМ. Большие экраны тоже уже были. Из нового - это палеты-скамейки в старом городе, но на 100 тысяч это никак не тянет. Я отправил депутатский запрос, чтобы мне показали смету, возможно, я в чем-то не прав. Очень многие отмечают, что в городе не видно хоккейного праздника. Нет интерактивных стендов, плакатов, расписания, каких-то интересных историй. ЧМ по хоккею - это же не просто игра, это и атмосфера в городе, стране. Люди не знали о возможности быть волонтером на турнире. Плохой маркетинг, очень слабая и не креативная информационная поддержка“, - прокомментировал политик проблему атмосферы в городе.

Плохая логистика

Находясь в любой точке города, добраться до „Арена Рига“ без собственного навигатора невозможно, так как нет ни знаков, ни плакатов или опознавательной разметки. Даже не все местные знают, где находится арена и как до нее добраться.

„Не было никаких изменений в общественном транспорте. Фан-зона у арены наполнена фанами, которые выпивают алкоголь. Мероприятие заканчивается после 11 вечера, и непонятно, как им добираться до своих отелей. Дополнительного транспорта нет, да, есть электросамокаты, но большинство людей после игр ЧМ пьяные, а ехать в нетрезвом виде на самокате - нарушение закона. В результате людей подталкивают нарушать закон.

Среди волонтеров должны быть логисты, которые могли бы помогать туристам добраться до арены и от арены, но их нет“, - сказал Чекушин.

Украшение города

В городе почти совсем нет рекламных плакатов, в нескольких местах стоит талисман Спайки и плакат, который скорее похож на рекламу очередного саммита НАТО, а не на рекламу ЧМ по хоккею. Создается впечатление, что город стыдится или стесняется проведения ЧМ.