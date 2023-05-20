ЧМ по хоккею в Риге на грани провала: на что были потрачены огромные средства?
Рига, принимающая одну из групп ЧМ по хоккею, находится на грани провала. В городе не ощущается атмосфера хоккейного праздника, и, помимо цен на билеты, которые ранее вызвали ажиотаж среди болельщиков, Риге не хватает ярких красок и афиш. Корреспондент RusDelfi поговорил с депутатом рижской думы Константином Чекушиным, который рассказал о главных проблемах в проведении ЧМ.
В Риге дважды проходило мировое первенство по хоккею - в 2006 и 2021 годах. В 2021 году турнир проводился во время пандемии коронавируса, поэтому доступ зрителей на рижские арены был ограничен.
Ценовая политика
Обычным болельщикам нужно заплатить от 49 до 135 евро, чтобы увидеть матчи сборной Латвии, а 200 стоячих мест по цене 25 евро на матч Канада – Латвия были распроданы в течение нескольких минут. На матч Казахстан - Словения билеты на сидячие места стоили 29 евро.
„Ценовую политику изначально выбрали неправильно. В Тампере цены на билеты отличаются, и они у них не такие высокие. Как мне кажется, цена билета на такого рода мероприятия должна составлять максимум 50 евро. В результате цены на билеты ЧМ в Риге не позволяют многим местным сходить на игру одному, я уже не говорю о семьях, которые хотели бы пойти с детьми. В результате многие местные смотрят хоккей либо дома по телевизору, либо в кафе. Это выйдет намного дешевле, и плюс там можно нормально покушать. Некоторые идут смотреть хоккей на большом экране в фан-зону арены.
Данная ценовая политика повлияла и на приезжих болельщиков. Если пройтись по городу, то вы не увидите больших толп болельщиков, как, например, было в 2006 году“, - сказал Чекушин.
Маркетинг
Талисманом чемпионата мира по хоккею 2023 года в Риге стал ёжик по имени Спайки, и он же был талисманом ЧМ в 2021 году, который проходил в Латвии и Беларуси.
Талисман чемпионата мира по хоккею 2023 года и талисман ЧМ в 2021 году отличается только цветом.
В городе так же не проводится каких-либо развлекательных мероприятий и не хватает креатива, чтобы заинтересовать турниром и местных, и приезжих.
Человек, не следящий за хоккеем, и вовсе не узнает, что в Риге проходит ЧМ по хоккею.
„Рига выделила на проведение мероприятия 700 тысяч евро. Из которых 100 тысяч - городское убранство, 30 тысяч на билеты, на транспорт для спортсменов, а остальная сумма для представителей организаторов. Также там есть пункт, который предусматривает рекламировать город, привлекая звезд, чтобы все это работало на город.
По факту флаги, скульптура ёжика по имени Спайки - это все осталось с прошлого ЧМ. Большие экраны тоже уже были. Из нового - это палеты-скамейки в старом городе, но на 100 тысяч это никак не тянет. Я отправил депутатский запрос, чтобы мне показали смету, возможно, я в чем-то не прав. Очень многие отмечают, что в городе не видно хоккейного праздника. Нет интерактивных стендов, плакатов, расписания, каких-то интересных историй. ЧМ по хоккею - это же не просто игра, это и атмосфера в городе, стране. Люди не знали о возможности быть волонтером на турнире. Плохой маркетинг, очень слабая и не креативная информационная поддержка“, - прокомментировал политик проблему атмосферы в городе.
Плохая логистика
Находясь в любой точке города, добраться до „Арена Рига“ без собственного навигатора невозможно, так как нет ни знаков, ни плакатов или опознавательной разметки. Даже не все местные знают, где находится арена и как до нее добраться.
„Не было никаких изменений в общественном транспорте. Фан-зона у арены наполнена фанами, которые выпивают алкоголь. Мероприятие заканчивается после 11 вечера, и непонятно, как им добираться до своих отелей. Дополнительного транспорта нет, да, есть электросамокаты, но большинство людей после игр ЧМ пьяные, а ехать в нетрезвом виде на самокате - нарушение закона. В результате людей подталкивают нарушать закон.
Среди волонтеров должны быть логисты, которые могли бы помогать туристам добраться до арены и от арены, но их нет“, - сказал Чекушин.
Украшение города
В городе почти совсем нет рекламных плакатов, в нескольких местах стоит талисман Спайки и плакат, который скорее похож на рекламу очередного саммита НАТО, а не на рекламу ЧМ по хоккею. Создается впечатление, что город стыдится или стесняется проведения ЧМ.
„В период ЧМ в городе должна быть атмосфера праздника. Должен быть креативный подход, чтобы это было вкусно. Палеты, которые стоят в центре рядом с большим экраном - это позор. Не удалось создать праздник, хотя времени на подготовку было много. Тем более для Риги это не первый ЧМ по хоккею.
Совсем недавно в Риге проходил марафон, и все было хорошо продумано. Чувствовался праздник, была реклама, у людей была информация. Сейчас ощущение, что город стыдится ЧМ по хоккею в Риге“, - прокомментировал Константин Чекушин отсутствие атмосферы праздника в городе.
Нет российских болельщиков
Некоторые латвийские болельщики рассказывали, что при участии сборной России русскоязычных болельщиков было бы в разы больше.
„Я всегда болею за красивый хоккей, и не важно, кто его показывает. Россия всегда была сильной хоккейной сборной, и историческое противостояние Россия - Канада, сейчас этой интриги нет. Из картинки выпал один пазл, но общая картинка турнира не развалилась.
Перед началом чемпионата мира я видел много комментариев: „России нет, значит смотреть не буду“. Как мне кажется, отсутствие российской сборной - это не повод игнорировать турнир и не болеть за свою сборную“, — прокомментировал Чекушин отсутствие российских болельщиков.
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