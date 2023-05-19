„Передаю собаку и уезжаю в тюрьму“. История нарвской дворняги Дуси, за которую пришлось сражаться с помощью адвокатов и кредита на десятки тысяч евро

Два года переживаний, борьбы, а затем - горького смирения с тем, что собака так и останется с ее прежним хозяином, и неожиданно - несколько месяцев назад - счастливый финал. Счастливый для Дуси, но стоивший очень дорого семье Светланы. Но обо всем по порядку.

Чтобы познакомиться с Дусей и Светланой, я приезжаю в Нарва-Йыэсуу, к Светлане домой. Небольшой частный дом, рядом - гостевой домик. Во дворе меня встречают две младшие дочери Светланы, собака Дуся и... еще трое собак. Животные выглядят довольными, шерсть лоснится, морды улыбаются. Видно, что и между собой псы довольно хорошо ладят.

Светлана начинает свой рассказ с того, что шутит, будто Дуся - самая дорогая собака в Эстонии. И вправду, Светлане она стоила несколько десятков тысяч евро, даже пришлось взять кредит.

Впрочем, предысторию я уже знаю. Кроме бурного обсуждения два года назад в социальных сетях, история приобрела большой резонанс из-за того, что ее герои попали в поле зрения передачи Kuuuurija (Kanal 2). Тогда все закончилось тем, что собаку, которую Светлана пыталась забрать в семью, вернули непросыхающему горе-хозияну. Потому что согласно эстонским законам, домашнее животное считается имуществом.