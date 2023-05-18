ВИДЕО | Эстонец установил крутой мировой рекорд по кайтсерфингу!

Халлисте продержался в воздухе 24,3 секунды во время hûppe в дисциплине „airtime“ и поднялся на высоту 27,4 метра.

Предыдущий мировой рекорд составлял 17,7 секунды.

„Обычные прыжки, как правило, в пределах 4-7 секунд, но у меня получился особый рывок, который вынес меня вперед очень надолго“, — прокомментировал новый рекордсмен.

„Было много ветра, его порывы превышали 30 м/с, а моим снаряжением был Eleveight Kites XS площадью 8 квадратных метров, кайт с очень большой площадью при таком ветре“, — добавил эстонец.

Высота фиксируется во время прыжка специальным устройством, которое крепится к доске. Это же устройство используется и на чемпионате мира.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.