Безумию на парковке т/ц Ülemiste конец: автолюбители должны будут согласовывать свои действия с полицией(3)
Собрания автолюбителей на стоянке центра Ülemiste по четвергам стали настолько массовыми, что, принимая во внимание жалобы клиентов, в будущем мероприятия ENR смогут проводиться только в соответствии с требованиями Закона об охране правопорядка, в том числе по согласованию с полицией.
Уже много лет каждый четверг автолюбители собираются на стоянке торгового центра Ülemiste. Скромно начинавшаяся традиция сегодня превратилась в массовое мероприятие, поэтому его несогласованное продолжение больше не представляется возможным.
„Для центра Ülemiste самым важным, безусловно, является безопасность таких мероприятий“, - пояснил решение руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.
С годами мероприятия ENR выросли до таких масштабов, что права на ошибку больше нет. Проведенный полицией анализ рисков показывает, что, если дрифтинг будет продолжаться в нынешнем виде, аварии неизбежны – вопрос только в том, когда произойдет первый инцидент с серьезными последствиями. Имевшее место в прошлом году происшествие, когда задняя часть энергично нарезавшего круги автомобиля врезалась в публику, также дает представление о потенциальных проблемах. К счастью, в тот раз, насколько нам известно, все обошлось и серьезных травм никто не получил.
Пярнитс добавил, что помимо безопасности важным аспектом является также комфорт клиентов и сотрудников центра Ülemiste, который, к сожалению, не обеспечивается во время мероприятий, организованных по нынешней схеме.
„Мы считаем, что так называемые „четверги“ не могут продолжаться в прежнем виде“, - сказал руководитель отдела надзора за дорожным движением полиции Таави Кирсс. Полиция следит за „четвергами“ ENR с начала их проведения. С годами нарушения остались прежними: на парковке можно наблюдать факты превышения скорости, сжигания покрышек и дрифтинг, что, по статистике полиции, также подвергает опасности зрителей. Кроме того, бывали случаи употребления алкоголя в общественном месте. Нередко водители превышают скорость при подъезде к парковке и уезжая с нее, а также двигаются в колонне со включенными аварийными сигналами, заезжая при этом на встречную полосу. Полиция вмешивалась в такие ситуации в прошлом и будет продолжать делать это.
В дальнейшем ENR будет необходимо регистрировать мероприятия в Таллиннской городской управе и согласовывать с полицией. „Если мероприятие не будет согласовано с полицией, мы установим организаторов и привлечем их к ответственности“, - предупредил Кирсс.
„После встречи с полицией и организатором ENR мы решили, что центр Ülemiste продолжит разрешать автолюбителям собираться на стоянке, но только в том случае, если мероприятия будут проходить в соответствии с требованиями к организации общественных собраний, обозначенными в Законе об охране правопорядка“, - сказал Пярнитс.
Закон об охране правопорядка гласит, что организатор мероприятия должен назначить в месте проведения достаточное количество распорядителей, в обязанности которых входит обеспечение спокойного хода мероприятия и безопасность участников. Распорядители также должны следить за тем, чтобы автомобили не представляли угрозы для посторонних, имущества и окружающей среды. Важным моментом является и то, что организатор должен позаботиться о том, чтобы образовавшийся в результате мероприятия мусор был убран после окончания мероприятия.
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