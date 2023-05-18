„Формула-1“ отменила этап в Италии из-за наводнения

Этап должен был пройти с 19 по 21 мая, пишет РБК.



„Решение было принято из-за того, что провести мероприятие безопасно для наших болельщиков, команд и персонала невозможно, и это правильно и ответственно, учитывая ситуацию, с которой столкнулись города региона. В это непростое время было бы неправильным оказывать дополнительное давление на местные власти и экстренные службы“, — говорится в сообщении.



Глава „королевских гонок“ Стефано Доменикали заявил, что для него является трагедией ситуация в городе и регионе, где он вырос.



Итальянские власти заявили, что по меньшей мере восемь человек погибли и тысячи были эвакуированы из своих домов в результате проливных дождей, которые обрушились на регион Эмилия-Романья на севере Италии и вызвали масштабные наводнения, сообщает Reuters.



В некоторых районах всего за 36 часов выпала половина среднегодовой нормы осадков.