В конце Ласнамяэ возобновили дорожные работы

„Согласно первоначальному плану, восстановительные работы на улице Юмера должны были завершиться в конце прошлого года. Однако с наступлением зимы проект был поставлен на технологическую паузу, теперь же мы можем двигаться дальше. Просим жителей соблюдать временные дорожные знаки“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Восстановительный ремонт дорог в районе Ласнамяэ начался 26 сентября прошлого года. Несмотря на то, что бо́льшая часть запланированных работ была выполнена, не все из них удалось завершить из-за наступления зимы. Сегодня, 18 мая, на улице Юмера 14-28-10-18 снова начнутся работы, которые планируется завершить в течение двух месяцев. Это проект по восстановлению пешеходных дорожек и проезжей части.

Дороги останутся проходимыми, но необходимо соблюдать временные дорожные знаки. Работы проводит фирма InfraRoad OÜ. Районная управа приносит свои извинения за возможные неудобства.

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