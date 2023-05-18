Власти: идут беспрецедентные воздушные атаки на Киев

Это уже девятый с начала мая обстрел украинской столицы.

В этот раз атака, по сведениям Попко, была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Как сообщается, после запуска ракет над Киевом появились российские разведывательные беспилотники.

Как утверждает Попко, по предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала, пишет Сергей Попко.

„Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги“, - предупредил мэр Киева Кличко в 5:28 утра по местному времени.

Он сообщил, что пострадавших в местах падения обломков ракет в Дарницком и Днепровском районах нет и к медикам обращений пока не было.

Одесса: в результате ракетного удара вечером погиб один человек, двое ранены

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в результате ракетной атаки на Одесскую область вчера вечером погиб один человек, двое ранены.

По его словам, большинство ракет были сбиты над морем силами ПВО, но есть попадание в промышленный объект.