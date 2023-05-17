Звери
17.05.2023, 22:00

ФОТО | Невероятная история: птица попросила помощи у человека, чтобы спасти подругу!

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Скворец застрял под металлоконструкцией. Чтобы его освободить, потребовалась помощь нескольких человек и железный прут.
Скворец застрял под металлоконструкцией. Чтобы его освободить, потребовалась помощь нескольких человек и железный прут.
ФОТО: Sergei Listov | Erakogu

Солидарность не чужда разным представителям животного мира: в Йыхви одна птица позвала человека, чтобы помочь другой птице, попавшей в беду, об этом пишет Maaleht.

Трогательные истории о том, как звери и птицы призывают людей помочь другим животным или даже людям, время от времени появляются в прессе. Подобный случай произошел и в Йыхви в начале этой недели.

Фотограф-любитель Сергей Листов заметил сидящую неподалеку черную мухоловку, когда пил кофе на улице во время перерыва на работе. Птица находилась всего в метре от него и не улетела. „Она смотрела на меня и словно говорила: помоги, сделай что-нибудь! - рассказывает он. - Только тогда я заметил, что примерно в 20 сантиметрах от меня под металлической конструкцией здания застрял скворец“.

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