„Манчестер Сити“ разгромил „Реал“ и вышел в финал Лиги чемпионов

„Сити“ доминировал всю игру и решил судьбу матча в первом тайме. На 23-й минуте Бернарду Силва вывел хозяев вперёд, а спустя 14 минут оформил дубль. Тибо Куртуа, совершивший несколько отличных сейвов в начале игры, в этой ситуации не имел шансов.

Несколькими минутами ранее у „Реала“ возник первый опасный момент, когда Тони Кроос дальним ударом попал в перекладину.

Второй тайм „Реал“ начал более агрессивно и первая возможность сократить отставание в счете появилась на 50-й минуте. Алаба пробил со штрафного, но вратарь Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины.

Третий гол „Сити“, окончательно снял все вопросы. На 73-й минуте Кевин Де Брёйне сделал навес в штрафную, а Эдер Милитао головой отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол.

В финале английский клуб сыграет с миланским „Интером“, который по сумме двух матчей обыграл „Милан“ со счетом 3:0.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

„Манчестер Сити“ уже однажды играл в финале Лиги чемпионов, проиграв „Челси“ в Лондоне в 2021 году.

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