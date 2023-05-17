Пиоли не впечатлил: итоги второго полуфинала Лиги чемпионов

Второй полуфинал прошел по классике: одни не очень могли, другие не слишком хотели. Конечно, „Милан“ может сетовать: „Вот, мол, забили бы в начале, всё совсем иначе было бы“. Но если у вас весь расчёт был на то, что залетит что-то в начале, а если нет, то где-то Леау придумает момент, то у меня для вас плохие новости: вы не заслуживаете места в финале Лиги чемпионов. Так трусливо переминаться с ноги на ногу все 90 минут - это просто не уровень кандидата на что-то хорошее. Есть оставить за скобками то, что „Милан“ в целом сейчас функционально не готов, команда банально выдохлась - что основной состав, что полурезерв, так бодро транжирящий очки в последних турах Серии А - то предложу ещё одно объяснение такой робости.

Пиоли просто боялся, что если будет вынос тела (а он при более открытом футболе был весьма вероятен), то его точно не оставят на следующий сезон. Говорили, что когда-то Лобановский в финале Евро при 0:2 не в пользу своей команды выпускал Балтачу, чтоб не получить 0:3 и не повторить результат предыдущего захода СССР в решающий матч. Конспирология конспирологией, но Пиоли и правда в этой дуэли не впечатлил. „Интер“ мог и, наверное, даже должен был забивать больше одного гола. Но они вряд ли огорчились. Интересно, думал ли Мхитарян, отказываясь от поездки в Баку на финал Лиги Европы в 2019-м, что у него будет ещё два захода в финал еврокубков?

В прошлом году он выиграл Лигу конференций, теперь есть шанс зацепиться за турнир поинтереснее. Ну, и за ачивку „Первый футболист, побеждавший во всех нынешних еврокубках“ - тоже. Лигу Европы он, напомню, брал в МЮ в 2017-м. И при этом ни одного титула чемпиона страны после ухода из „Шахтёра“ у Генриха нет. Впрочем, о чём это я. Какой там шанс, любой выходец из параллельного полуфинала просто вынесет этот „Интер“. Или нет?