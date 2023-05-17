Чешский болельщик в Риге: спасибо за цветы к посольству и до встречи в плей-офф!

„Как чех, который любит Латвию, латышку (Ян женат на гражданке Латвии) и хоккей, я всегда могу в мае напомнить своим друзьям: „Вы никогда не обыгрывали нас!“. Но только до этого понедельника. И знаете что? Я счастлив“, - сказал чешский болельщик.

Ян Мейснер смотрел матч Латвия - Чехия с трибуны „Арены-Рига“.

„И даже если бы арена была неполной, потому что билеты дорогие, я не мог злиться на проигрыш. Латвия заслужила эту победу. Чехи в Twitter удивляются, что это только первая победа Латвии - против вашей сборной всегда сложно играть“, - сказал он.

По его мнению, Латвии, возможно, помог уход хоккеистов из КХЛ: „Восемь латвийских игроков весь сезон зарабатывают деньги в высшей лиге Чехии и отлично знают наших игроков и тактику“.

Ян также поблагодарил за цветы около посольства Чехии, которые принесли фаны Латвии.

„Снимаю шляпу перед сборной и болельщиками и спасибо за цветы у посольства! Надеюсь, теперь о Ержабеке забыли?“, - смеется чешский болельщик.

Он ссылается на печально известного в Латвии арбитра из Чехии, который в матче чемпионата мира 2014 года в Минске между сборными Беларуси и Латвии на последней минуте основного времени не увидел гол в ворота хозяев, когда при счете 2:2 после броска Каспара Даугавиньша большая часть шайбы пересекла линию ворот.

В завершение беседы чех напоминает, что сборная Латвии на чемпионатах мира еще ни разу не обыгрывала Чехию в основное время. И предлагает встретиться вновь, только теперь - в плей-офф.

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