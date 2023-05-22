Пальцы гноятся, лицо в испражнениях. Мама пострадавшего ребенка из Lille Kodu: „Я плакала несколько часов“

Пришедшая в марте 2019 года новость о том, что 12-летний Сийм (имя изменено — прим. ред.) по постановлению суда может переехать из Каламая, где живет его семья, в дом попечения Lille Kodu в Раквере, вызвала у родителей мальчика большое облегчение. Это решение было для них трудным, его долго откладывали.

У Сийма тяжелая умственная отсталость, и его матери, Гертруд, пришлось сидеть с ним дома с первых дней его жизни. К моменту получения новости она была на грани срыва. У ее сына диагностирован аутизм. Он не умеет выражать свои мысли и вместо этого использует эхолалию — повторяет слово в слово то, что ему говорят. Однако у Сийма великолепная память: он знает все элементы таблицы Менделеева, столицы и флаги всех стран мира — и может их нарисовать. Он может прочитать алфавиты на нескольких языках. У него есть свой канал на YouTube с более чем 140 000 подписчиков.

„Я не понимаю, что он там делает, но там общаются люди с аутизмом со всего мира. Например, он знает программы для редактирования видео, с которыми, по словам моего друга, тот научился работать в университете, — восхищается Гертруд своим сыном, но затем с горечью добавляет: — Но Сийм не может жить в семье“.

Поскольку Сийм спит не более пяти часов в сутки, родителям приходилось следить за ним круглосуточно. Мальчик по ночам включал газ и воду, затапливая квартиру.