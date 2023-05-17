18 000 евро потеряла нарвитянка – она поверила мошенникам

Некто, представившийся сотрудником Google, заявил, что аккаунт женщины в их системе взломали, а ее личные данные украли. Мошенник попросил женщину скачать программу RusDesk, чтобы избежать предполагаемой аферы, что она и сделала.

Все тот же мошенник утверждал, что кто-то пытался взять кредит на ее имя, а затем женщине позвонил якобы сотрудник Swedbank и подтвердил, что на её имя были взяты кредиты. После чего женщину попросили ввести PIN1 и PIN2 Smart-ID, что она и сделала. Но это было обманом. Ущерб от мошенничества составил 18 400 евро.