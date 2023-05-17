В Риге хотят установить памятник хоккеисту. Стоимость проекта — 200 тысяч евро

После нескольких лет дискуссий о местоположении памятника итоговый вариант, наконец, был одобрен и поддержан Рижским советом памятников. Памятник Скрастиньшу будет установлен в микрорайоне Сканстес — на пересечении улиц Малпилс и Гростонас, со стороны Олимпийского спортивного центра, пишет Rus.delfi.lv.

Также планируется проведение международного конкурса скульптур, который завершится 18 августа.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 200 000 евро — такая сумма необходима для создания памятника и благоустройства территории.

Фонд Скрастиньша полагает, что памятник, который планируется построить на средства, пожертвованные людьми, станет символическим местом памяти латвийского хоккеиста в Риге.

По словам главы фонда, Скрастиньш был легендой латвийского хоккея, который „фанатичным трудом и патриотизмом, любовью к своей стране добился мирового признания в спорте и прославил имя Латвии во всем мире“.

Карлис Скрастиньш включен в Зал хоккейной славы. Бывший капитан сборной Латвии, обладатель неофициального титула „Железный человек“ в Национальной хоккейной лиге, где провел 495 матчей подряд.

7 сентября 2011 года под Ярославлем вскоре после взлета разбился самолет „Як-42“, на борту которого находилась вся команда Континентальной хоккейной лиги „Локомотив„. Все члены ярославской команды, в том числе и латвийский защитник Карлис Скрастиньш, погибли.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.