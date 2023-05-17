ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Латвия с трудом обыграла Норвегию, а Канада уверенно разобралась с Казахтаном
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Канады одержала победу в матче с Казахстаном (5:1), Финляндия обыграла Францию (5:3), США победили Австрию (4:1).
Группа А (Тампере)
США- Австрия 4:1
Финляндия -Франция 5:3
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Латвия - Норвегия 2:1
Все голы в матче Латвия - Норвегия были забиты во втором периоде. Хозяева льда забросили дважды с интервалом в 39 секунд. Сначала Родриго Аболс в большинстве был точен со средней дистанции, а позже Роналдс Кениньш сделал передачу поперек площадки и Томс Андерсонс бросил в касание - 2:0.
Один гол норвежцы отыграли, когда у них прошла контратака „двое в одного“ - Хофф поразил дальний угол ворот Шилова. Кстати, это был единственный бросок Норвегии во втором периоде.
В заключительной трети матча латвийская сборная грамотно сыграла на удержание счета, сосредоточившись на борьбе и блокировании бросков соперника. А если возникали редкие угрозы вблизи ее ворот, надежен был Артур Шилов.
Канада - Казахстан 5:1
В начале первого периода Канада быстро забросила три шайбы. Сначала дубль оформил Лоусон Круз, а потом шайбу забросил Маккензи Уигара. В середине первого периода Адиль Бекетаев одну шайбу отыграл. Однако на последних секундах периода Джо Велено сделал счёт 4:1. Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели.
В начале третьего периода Сэмми Бле поставил точку в матче и довёл счёт до разгромного.
Турнирная таблица группы В:
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