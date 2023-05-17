ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Латвия с трудом обыграла Норвегию
Сегодня на чемпионате мира по хоккею состоятся четыре матча.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Канады сыграет с Казахстаном, Финляндия – с Францией, США будут противостоять Австрии.
Группа А (Тампере)
США- Австрия 4:1
Финляндия -Франция 20:20
Турнирная таблица группы А:
Группа В (Рига)
Латвия - Норвегия 2:1
Все голы в матче Латвия - Норвегия были забиты во втором периоде. Хозяева льда забросили дважды с интервалом в 39 секунд. Сначала Родриго Аболс в большинстве был точен со средней дистанции, а позже Роналдс Кениньш сделал передачу поперек площадки и Томс Андерсонс бросил в касание - 2:0.
Один гол норвежцы отыграли, когда у них прошла контратака „двое в одного“ - Хофф поразил дальний угол ворот Шилова. Кстати, это был единственный бросок Норвегии во втором периоде.
В заключительной трети матча латвийская сборная грамотно сыграла на удержание счета, сосредоточившись на борьбе и блокировании бросков соперника. А если возникали редкие угрозы вблизи ее ворот, надежен был Артур Шилов.
Канада - Казахстан 20:20
Турнирная таблица группы В:
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