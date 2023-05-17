ВИДЕО | ЧМ по хоккею 2023: Латвия с трудом обыграла Норвегию

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Канады сыграет с Казахстаном, Финляндия – с Францией, США будут противостоять Австрии.

Группа А (Тампере)

США- Австрия 4:1

Финляндия -Франция 20:20

Турнирная таблица группы А:

Группа В (Рига)

Латвия - Норвегия 2:1

Все голы в матче Латвия - Норвегия были забиты во втором периоде. Хозяева льда забросили дважды с интервалом в 39 секунд. Сначала Родриго Аболс в большинстве был точен со средней дистанции, а позже Роналдс Кениньш сделал передачу поперек площадки и Томс Андерсонс бросил в касание - 2:0.

Один гол норвежцы отыграли, когда у них прошла контратака „двое в одного“ - Хофф поразил дальний угол ворот Шилова. Кстати, это был единственный бросок Норвегии во втором периоде.

В заключительной трети матча латвийская сборная грамотно сыграла на удержание счета, сосредоточившись на борьбе и блокировании бросков соперника. А если возникали редкие угрозы вблизи ее ворот, надежен был Артур Шилов.

Канада - Казахстан 20:20

Турнирная таблица группы В:

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