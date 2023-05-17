СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Латвия сыграет с Норвегией, а Канада с Казахстаном
Сегодня на чемпионате мира по хоккею состоятся четыре матча.
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Канады сыграет с Казахстаном, Финляндия – с Францией, США будут противостоять Австрии.
Группа А (Тампере)
США- Австрия 16:20
Финляндия -Франция 20:20
Группа В (Рига)
Латвия - Норвегия 16:20
Как известно, сборная Латвии начала домашний чемпионат с двух поражений. После большой неудачи в матче с Канадой (0:6) команда Харийса Витолиньша проиграла прямому конкуренту в борьбе за плей-офф — Словакии (1:2). Впрочем, в третьем туре хозяева турнира одержали историческую победу над Чехией в овертайме — 4:3. Два набранных очка повысили шансы хозяев на четвертьфинал — команда заново включилась в борьбу за плей-офф.
Канада - Казахстан 20:20
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.