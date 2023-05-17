СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Латвия сыграет с Норвегией, а Канада с Казахстаном

Как известно, сборная Латвии начала домашний чемпионат с двух поражений. После большой неудачи в матче с Канадой (0:6) команда Харийса Витолиньша проиграла прямому конкуренту в борьбе за плей-офф — Словакии (1:2). Впрочем, в третьем туре хозяева турнира одержали историческую победу над Чехией в овертайме — 4:3. Два набранных очка повысили шансы хозяев на четвертьфинал — команда заново включилась в борьбу за плей-офф.