ЧМ-2023 по хоккею
17.05.2023, 15:31

СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею 2023: Латвия сыграет с Норвегией, а Канада с Казахстаном

 
Латвия обыграла Чехию 4:3
Латвия обыграла Чехию 4:3
ФОТО: TOMS KALNINS | EPA

Сегодня на чемпионате мира по хоккею состоятся четыре матча.

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Канады сыграет с Казахстаном, Финляндия – с Францией, США будут противостоять Австрии.

Группа А (Тампере)

США- Австрия 16:20

Финляндия -Франция 20:20

Группа В (Рига)

Латвия - Норвегия 16:20

Как известно, сборная Латвии начала домашний чемпионат с двух поражений. После большой неудачи в матче с Канадой (0:6) команда Харийса Витолиньша проиграла прямому конкуренту в борьбе за плей-офф — Словакии (1:2). Впрочем, в третьем туре хозяева турнира одержали историческую победу над Чехией в овертайме — 4:3. Два набранных очка повысили шансы хозяев на четвертьфинал — команда заново включилась в борьбу за плей-офф.

Канада - Казахстан 20:20

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